Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в формате "три на три"

Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в формате "три на три" Встреча Путина и Трампа пройдет в формате "три на три", а не "один на один", с участием министров.
Другие страны
15 августа 2025 г. 22:28
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в формате три на три

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, изначально запланированная в формате один на один, состоится в формате "три на три" с участием министров.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома, к американскому лидеру присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник США Стив Виткофф.

На последующем двустороннем обеде с участием президентов также будут присутствовать министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли США Говард Лутник, министр обороны США Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Версия на азербайджанском языке Putin və Trampın görüşünün formatı dəyişdirilib

