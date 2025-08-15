Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в формате "три на три"

Встреча Путина и Трампа пройдет в формате "три на три", а не "один на один", с участием министров.

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, изначально запланированная в формате один на один, состоится в формате "три на три" с участием министров.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома, к американскому лидеру присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник США Стив Виткофф.

На последующем двустороннем обеде с участием президентов также будут присутствовать министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли США Говард Лутник, министр обороны США Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.