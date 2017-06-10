Белый дом: встреча лидеров России и США на полях G20 пока не согласована

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Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях предстоящего саммита Группы двадцати (G20) в Гамбурге пока не согласована.

Как передает Report, это подтвердили корреспонденту ТАСС в пятницу вечером в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме.

"Нет", - ответил сотрудник пресс-службы на вопрос о том, согласована ли встреча.

"Это сообщение неверно. Расписание поездки нашего президента пока в работе", - добавил он, комментируя информацию на эту тему, распространенную агентством Bloomberg.

Ранее Bloomberg сообщил, что Трамп намерен встретиться с Путиным "через несколько недель во время поездки в Европу, где американский лидер планирует посетить саммит "Инициативы трех морей" в Польше, а также саммит G20 в Германии".