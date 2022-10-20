Белый дом: Восстановление ядерной сделки с Ираном не находится в центре внимания США

Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана не находится в настоящее время в центре внимания администрации США, расхождения между двумя сторонами слишком велики.

Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана не находится в настоящее время в центре внимания администрации США, расхождения между двумя сторонами слишком велики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Откровенно говоря, сейчас СВПД не находится в центре нашего внимания. Мы значительно отдалились от Ирана в вопросе возвращения к (соблюдению) СВПД, поэтому сейчас мы просто не сосредоточены на этом. У них были требования, которые значительно превышали то, что должен охватывать СВПД. И мы не сосредоточены в данный момент на дипломатических действиях (по СВПД)", - отметил он.

Он добавил, что США изучают возможность применения новых санкций против РФ и Ирана в связи с их военно-техническим сотрудничеством.