О нас

Белый дом: Восстановление ядерной сделки с Ираном не находится в центре внимания США

Белый дом: Восстановление ядерной сделки с Ираном не находится в центре внимания США Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана не находится в настоящее время в центре внимания администрации США, расхождения между двумя сторонами слишком велики.
Другие страны
20 октября 2022 г. 22:12
Белый дом: Восстановление ядерной сделки с Ираном не находится в центре внимания США

Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана не находится в настоящее время в центре внимания администрации США, расхождения между двумя сторонами слишком велики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Откровенно говоря, сейчас СВПД не находится в центре нашего внимания. Мы значительно отдалились от Ирана в вопросе возвращения к (соблюдению) СВПД, поэтому сейчас мы просто не сосредоточены на этом. У них были требования, которые значительно превышали то, что должен охватывать СВПД. И мы не сосредоточены в данный момент на дипломатических действиях (по СВПД)", - отметил он.

Он добавил, что США изучают возможность применения новых санкций против РФ и Ирана в связи с их военно-техническим сотрудничеством.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие
ФотоВ Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие
14 октября 2022 г. 22:24
Италия может поставить Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности
Италия может поставить Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности
15 октября 2022 г. 12:49
На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта
На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта
16 октября 2022 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi