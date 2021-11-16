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Белый дом: вопросы о происхождении COVID-19 по итогам саммита США-КНР остаются

Белый дом: вопросы о происхождении COVID-19 по итогам саммита США-КНР остаются Вопросы о происхождении коронавируса, а также о прозрачности со стороны китайских властей на эту тему по итогам онлайн-саммита президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина у Вашингтона остаются.
Другие страны
16 ноября 2021 г. 22:12
Белый дом: вопросы о происхождении COVID-19 по итогам саммита США-КНР остаются

Вопросы о происхождении коронавируса, а также о прозрачности со стороны китайских властей на эту тему по итогам онлайн-саммита президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина у Вашингтона остаются.

Как передает Report, об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

"Что касается COVID-19, то все еще остаются очень конкретные вопросы по поводу прозрачности и вопросы, связанные с происхождением COVID-19", - сказал он.

"Но нам надо также победить эту пандемию в предстоящие месяцы, и для этого потребуется, чтобы США, Китай и остальные участники международного сообщества работали все вместе", - добавил при этом помощник американского президента.

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