Белый дом: вопросы о происхождении COVID-19 по итогам саммита США-КНР остаются

Вопросы о происхождении коронавируса, а также о прозрачности со стороны китайских властей на эту тему по итогам онлайн-саммита президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина у Вашингтона остаются.

Вопросы о происхождении коронавируса, а также о прозрачности со стороны китайских властей на эту тему по итогам онлайн-саммита президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина у Вашингтона остаются.

Как передает Report, об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

"Что касается COVID-19, то все еще остаются очень конкретные вопросы по поводу прозрачности и вопросы, связанные с происхождением COVID-19", - сказал он.

"Но нам надо также победить эту пандемию в предстоящие месяцы, и для этого потребуется, чтобы США, Китай и остальные участники международного сообщества работали все вместе", - добавил при этом помощник американского президента.