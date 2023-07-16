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Белый дом: вопрос членства Украины в НАТО решен

Белый дом: вопрос членства Украины в НАТО решен Соединенные Штаты полагают, что по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО вопрос присоединения Украины к Североатлантическому альянсу уже можно считать решенным.
Другие страны
16 июля 2023 г. 19:57
Белый дом: вопрос членства Украины в НАТО решен

Соединенные Штаты полагают, что по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО вопрос присоединения Украины к Североатлантическому альянсу уже можно считать решенным.

Как передает Report, об этом сказал в интервью телекомпании ABC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы заявили в коммюнике, что будущее Украины в НАТО, точка. Никаких проверок или переговоров с кем-либо. Это произойдет", - сказал он.

Вместе с тем, отметил Салливан, Украине, как и любой другой стране, которая хочет присоединиться к НАТО, "необходимо провести демократические реформы, чтобы соответствовать стандартам" Североатлантического альянса, и Киеву еще "предстоит провести много реформ".

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