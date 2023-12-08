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Белый дом: Военного диалога между США и КНР на уровне министров пока нет

Белый дом: Военного диалога между США и КНР на уровне министров пока нет Военного диалога между Соединенными Штатами и Китаем в настоящее время нет, и Вашингтон выступает за его скорейшее восстановление.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 23:59
Белый дом: Военного диалога между США и КНР на уровне министров пока нет

Военного диалога между Соединенными Штатами и Китаем в настоящее время нет, и Вашингтон выступает за его скорейшее восстановление.

Как передает Report, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Знаю, что у министра [обороны США Ллойда] Остина военная связь [с Китаем] не восстановлена. И мы страстно желаем ее запуска на всех уровнях - от высокого до командующего на театре [военных действий]. Мое понимание заключается в том, что они [связи] не были восстановлены. Отчасти это может объясняться тем, что у них [Китая] нет [в настоящее время] министра обороны", - сказал представитель Белого дома, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета американского президента Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в Лас-Вегас (штат Невада) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).

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