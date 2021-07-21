О нас
Report Georgia
Аудио новости

Белый дом: Владимир Зеленский посетит США 30 августа

Белый дом: Владимир Зеленский посетит США 30 августа Президент США Джо Байден примет 30 августа в Белом доме главу украинского государства Владимира Зеленского.
Другие страны
21 июля 2021 г. 21:38
Белый дом: Владимир Зеленский посетит США 30 августа
Владимир Зеленский

Президент США Джо Байден примет 30 августа в Белом доме главу украинского государства Владимира Зеленского.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря главы американской администрации Джен Псаки.

"Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности", - отметила Псаки.

Кроме того, говорится в заявлении, переговоры будут посвящены поддержке со стороны Вашингтона "усилий Зеленского в борьбе с коррупцией и в реализации повестки реформ, основанных на общих демократических ценностях".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Пентагон: Вывод войск США из Афганистана завершен на 95%
Пентагон: Вывод войск США из Афганистана завершен на 95%
21 июля 2021 г. 22:00
Израиль разрабатывает глобальный киберщит для противодействия киберугрозам
Израиль разрабатывает глобальный киберщит для противодействия киберугрозам
21 июля 2021 г. 17:35
Более 50% взрослого населения ЕС полностью вакцинировано от коронавируса
Более 50% взрослого населения ЕС полностью вакцинировано от коронавируса
21 июля 2021 г. 16:26
Число погибших в результате наводнения в Китае возросло до 25
Число погибших в результате наводнения в Китае возросло до 25
21 июля 2021 г. 14:15
Правительство Германии выделит 200 млн евро для устранения последствий наводнения
Правительство Германии выделит 200 млн евро для устранения последствий наводнения
21 июля 2021 г. 13:58
В Беларуси планируют повысить возрастной ценз для избрания президентом
В Беларуси планируют повысить возрастной ценз для избрания президентом
21 июля 2021 г. 13:24
В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет
В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет
21 июля 2021 г. 13:15
В Дании разрешили вакцинировать от коронавируса беременных
В Дании разрешили вакцинировать от коронавируса беременных
21 июля 2021 г. 12:45
Новый премьер-министр Гаити вступил в должность
Новый премьер-министр Гаити вступил в должность
21 июля 2021 г. 10:21
В Индии впервые в этом году человек скончался от птичьего гриппа
В Индии впервые в этом году человек скончался от птичьего гриппа
21 июля 2021 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi