Белый дом: Владимир Зеленский посетит США 30 августа

Президент США Джо Байден примет 30 августа в Белом доме главу украинского государства Владимира Зеленского.

Президент США Джо Байден примет 30 августа в Белом доме главу украинского государства Владимира Зеленского.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря главы американской администрации Джен Псаки.

"Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности", - отметила Псаки.

Кроме того, говорится в заявлении, переговоры будут посвящены поддержке со стороны Вашингтона "усилий Зеленского в борьбе с коррупцией и в реализации повестки реформ, основанных на общих демократических ценностях".