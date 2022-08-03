Белый дом: Визит Пелоси на Тайвань не противоречит политике "одного Китая"

Белый дом утверждает, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу "одного Китая".

Белый дом утверждает, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу "одного Китая".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Спикер Пелоси прибыла на Тайвань ранее сегодня. Как мы говорили, спикер имеет право посещать Тайвань. Эта поездка - решение спикера, Конгресс, как вам всем известно, представляет независимую ветвь власти. Разумеется, мы следим за ее поездкой, как мы делаем это всегда, когда речь идет о членах Конгресса. Мы приняли все необходимые меры для обеспечения ее безопасности в поездке по региону. Позвольте мне пояснить: визит спикера полностью согласуется с нашей давней политикой "одного Китая". Мы ясно дали понять, что никаких изменений в нашей политике "одного Китая" нет", - сказал Кирби.

По его словам, администрация Соединенных Штатов не поддерживает независимость Тайваня и доводила недавно эту позицию до сведения китайских властей на высшем уровне.

"Мы заявляли, что выступаем против каких-либо односторонних изменений статус-кво в отношении Тайваня с любой стороны. Мы заявляли, что не поддерживаем независимость Тайваня. И мы заявляли, что мы ожидаем, что разногласия по обе стороны Тайваньского пролива будут разрешены мирными средствами. И мы напрямую доводили это до КНР на высшем уровне.

Пекин продолжит в долгосрочной перспективе принимать меры в ответ на поездку Пелоси на Тайвань.

Но мы продолжим делать то, что делаем, то есть поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе", - подчеркнул он.

Прибытие Пелоси на Тайвань стало первым подобным визитом американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.