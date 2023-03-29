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Белый дом: Визит Нетаньяху в Вашингтон пока не планируется

Белый дом: Визит Нетаньяху в Вашингтон пока не планируется Визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в американскую столицу в настоящее время не планируется.
Другие страны
29 марта 2023 г. 04:37
Белый дом: Визит Нетаньяху в Вашингтон пока не планируется

Визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в американскую столицу в настоящее время не планируется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

"Визит премьер-министра Нетаньяху в Вашингтон не планируется. Израильские лидеры имеют давнюю традицию посещать Вашингтон, и премьер-министр Нетаньяху, вероятно, когда-нибудь нанесет визит. Но в настоящее время в Белом доме ничего не планируется", - сказала она во время брифинга для журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Северная Каролина.

Далтон попросили также прокомментировать возможную поездку в Израиль губернатора Флориды Рона Десантиса, который в настоящее время считается одним из наиболее перспективных участников внутрипартийного этапа борьбы за пост президента США у республиканцев на предстоящих в 2024 году выборах. Она не стала напрямую отвечать на вопрос, подчеркнув, что Байден на прошлой неделе общался с Нетаньяху, вашингтонская администрация поддерживает регулярные контакты с израильским правительством. "Я не думаю, что буду комментировать домыслы о том, едет ли губернатор Флориды в Израиль и что это может означать", - заключила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома.

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