​Белый дом: Ватикан оказал поддержку в восстановлении связей США и Кубы

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Ватикан оказал важную моральную поддержку в восстановлении дипломатических отношений между США и Кубой. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Бен Родс.

"В случае с Кубой папа Римский (Франциск) оказал важную поддержку и был вовлечен в процесс нормализации отношений между нашими странами", — заявил он на брифинге, посвященном предстоящему на следующей неделе визиту в США главы Римско-католической церкви.

По его словам, именно папа Римский "призвал лидеров США и Кубы решать вопросы путем диалога и улучшать наши отношения". Он отметил, что Ватикан "оказал моральную поддержку, которая была важна для продвижения вперед".

США и Куба официально восстановили отношения 20 июля после более чем полувекового перерыва. Кубинская сторона открыла свое посольство в Вашингтоне в тот же день, американская подняла звездно-полосатый флаг над миссией в Гаване 14 августа в присутствии госсекретаря Джона Керри.