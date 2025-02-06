Белый дом: Вашингтон не будет посылать войска в Газу

Соединенные Штаты не намерены посылать войска в сектор Газа и финансировать восстановление палестинского анклава за счет американских налогоплательщиков.

Соединенные Штаты не намерены посылать войска в сектор Газа и финансировать восстановление палестинского анклава за счет американских налогоплательщиков.

Как передает Report , об этом заявила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент США Дональд Трамп дал понять, что не будет посылать войска в Газу. Он не намерен это делать, он также дал понять, что американские налогоплательщики не будут финансировать эти усилия. Президент пытается заключить сделку, чтобы Газа действительно стала пригодным местом для людей, которые хотят жить в мире и в условиях реального экономического развития", - сказала Ливитт.

Ранее в ходе пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов "забрать сектор Газа" и заняться расчисткой палестинского анклава.