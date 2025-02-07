О нас

Белый дом: В США 70 % выпускников средних школ плохо читают и считают

Белый дом: В США 70 % выпускников средних школ плохо читают и считают В США около 70 процентов выпускников средних школ (с 6 по 8 классы - ред.) плохо читают и считают.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 03:55
Белый дом: В США 70 % выпускников средних школ плохо читают и считают

В США около 70 процентов выпускников средних школ (с 6 по 8 классы - ред.) плохо читают и считают.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News.

"У меня перед глазами статистика: 70 процентов учащихся восьмых классов имеют уровень ниже среднего по математике и чтению. И это несмотря на то, что на образование ежегодно тратятся сотни миллиардов долларов", — заявила представитель американской администрации.

Она подчеркнула, что нынешняя система образования не работает, поэтому президент США Дональд Трамп хочет, чтобы "штаты и родители имели большее право голоса" в вопросах обучения детей.

Таким образом Ливитт прокомментировала сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi