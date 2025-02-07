Белый дом: В США 70 % выпускников средних школ плохо читают и считают

В США около 70 процентов выпускников средних школ (с 6 по 8 классы - ред.) плохо читают и считают.

В США около 70 процентов выпускников средних школ (с 6 по 8 классы - ред.) плохо читают и считают.

Как передает Report , об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News.

"У меня перед глазами статистика: 70 процентов учащихся восьмых классов имеют уровень ниже среднего по математике и чтению. И это несмотря на то, что на образование ежегодно тратятся сотни миллиардов долларов", — заявила представитель американской администрации.

Она подчеркнула, что нынешняя система образования не работает, поэтому президент США Дональд Трамп хочет, чтобы "штаты и родители имели большее право голоса" в вопросах обучения детей.

Таким образом Ливитт прокомментировала сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств.