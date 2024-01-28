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Белый дом: В политике США по Израилю не произошло никаких изменений

Белый дом: В политике США по Израилю не произошло никаких изменений Американская администрация заявила об отсутствии изменений в политике по Израилю.
Другие страны
28 января 2024 г. 21:44
Белый дом: В политике США по Израилю не произошло никаких изменений

Американская администрация заявила об отсутствии изменений в политике по Израилю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Данное заявление было озвучено после сообщений СМИ о том, что Соединенные Штаты обсуждают возможность использования поставок вооружений Израилю в качестве рычага давления с целью убедить его сократить масштабы боевых действий в секторе Газа.

"Израиль имеет право и обязан защищать себя от угрозы со стороны палестинского радикального движения ХАМАС, соблюдая при этом международное гуманитарное право и защищая жизни мирных жителей, и мы по-прежнему готовы поддерживать Израиль в его борьбе с ХАМАС. Мы делаем это с 7 октября и будем продолжать. В нашей политике не произошло никаких изменений".

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на свои источники сообщал, что вашингтонская администрация рассматривает возможность приостановить или замедлить некоторые поставки оружия в Израиль, чтобы правительство еврейского государства сократило масштабы наступления в Газе. По данным телеканала, по указанию Белого дома Пентагон изучает, какое вооружение, запрошенное Израилем, может быть использовано в качестве рычага давления.

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