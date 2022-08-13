Белый дом утверждает, что КНР продолжает провокации из-за поездки Пелоси на Тайвань

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл в пятницу выступил с утверждением, что КНР продолжает делать провокационные, дестабилизирующие и беспрецедентные шаги в связи с поездкой

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл в пятницу выступил с утверждением, что КНР продолжает делать провокационные, дестабилизирующие и беспрецедентные шаги в связи с поездкой на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на специальном брифинге, посвященном ситуации вокруг Тайваня.

"На прошлой неделе Китай использовал визит спикера Палаты представителей, который полностью согласуется с нашей политикой ("одного Китая") и не является чем-то беспрецедентным, в качестве предлога для начала кампании усиленного давления на Тайвань, чтобы попытаться изменить статус-кво, угрожая тем самым миру и стабильности в Тайваньском проливе и регионе в целом. Реакция Китая была чрезмерной, и его действия продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными", - заявил Кэмпбелл.

По словам Кэмпбелла, реакция США на действия Пекина была "ответственной, спокойной и решительной". "Мы продемонстрировали, что нас нельзя устрашить, а также ясно дали понять миру, что делает Китай", - считает сотрудник Белого дома.

Он подчеркнул, что США продолжают поддерживать Тайвань и своих союзников в регионе. При этом Кэмпбелл заверил, что США "по-прежнему привержены политике "одного Китая"..., выступают против одностороннего изменения статус-кво какой-либо из сторон, а также не поддерживают независимость Тайваня". "Мы ожидаем, что разногласия в Тайваньском проливе будут урегулированы мирным путем", - подытожил американский чиновник.

По его словам, США в ближайшие недели и месяцы планируют шаги по сохранению стабильности в АТР. "Мы продолжим предпринимать спокойные и решительные шаги для поддержания мира и стабильности (в регионе) перед лицом продолжающихся попыток Пекина их подорвать, а также для оказания поддержки Тайваню в соответствии с нашей давней политикой. Эти шаги в целом ряде областей будут предприниматься в предстоящие недели и месяцы, так как речь идет о долгосрочной задаче", - сказал он.

По словам сотрудника Белого дома, США продолжат действовать в воздушном и морском пространстве и везде, где позволяет международное право. "Это включает проведение стандартных проходов (кораблей) через Тайваньский пролив и пролетов (самолетов в небе над ним) в предстоящие несколько недель", - добавил Кэмпбелл.

"Действия КНР полностью противоречат целям мира и стабильности. Они являются частью усиленной кампании по оказанию давления на Тайвань, которая не закончилась и, как мы ожидаем, продолжит разворачиваться в ближайшие недели и месяцы. Цель этой кампании ясна: запугать... Тайвань и подорвать его устойчивость", - утверждал представитель Белого дома.

США будут углублять связи с Тайванем, в том числе военные и экономические. "Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках (американского) Закона об отношениях с Тайванем. Это включает поддержание самообороны Тайваня и обеспечение нашего собственного потенциала, позволяющего сопротивляться любому применению силы или иным формам принуждения, которые бы поставили под угрозу безопасность Тайваня, его экономику или общество", - подчеркнул советник американского лидера.

"Мы, - заявил Кэмпбелл, - продолжим в соответствии с политикой "одного Китая" углублять наши связи с Тайванем, в том числе посредством продвижения наших экономических и торговых отношений". "К примеру, мы разрабатываем амбициозную дорожную карту торговых переговоров, которую намерены представить в ближайшие дни", - уточнил сотрудник СНБ.

"И мы добьемся того, чтобы наше (военное) присутствие, размещение сил и средств, а также учения принимали во внимание более провокационное и дестабилизирующее поведение Китая - с прицелом на то, чтобы вести ситуацию в западной части Тихого океана к большей стабильности", - утверждал представитель Белого дома. Он пообещал, не вдаваясь в подробности, что Соединенными Штатами "в предстоящие дни и недели" будут сделаны различные дополнительные шаги "в упомянутых и других сферах".