Белый дом утверждает, что КНР продолжает провокации из-за поездки Пелоси на Тайвань

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл в пятницу выступил с утверждением, что КНР продолжает делать провокационные, дестабилизирующие и беспрецедентные шаги в связи с поездкой на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"На прошлой неделе Китай использовал визит спикера Палаты представителей, который полностью согласуется с нашей политикой ("одного Китая") и не является чем-то беспрецедентным, в качестве предлога для начала кампании усиленного давления на Тайвань, чтобы попытаться изменить статус-кво, угрожая тем самым миру и стабильности в Тайваньском проливе и регионе в целом. Реакция Китая была чрезмерной, и его действия продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными", - заявил Кэмпбелл.
По словам Кэмпбелла, реакция США на действия Пекина была "ответственной, спокойной и решительной". "Мы продемонстрировали, что нас нельзя устрашить, а также ясно дали понять миру, что делает Китай", - считает сотрудник Белого дома.
Он подчеркнул, что США продолжают поддерживать Тайвань и своих союзников в регионе. При этом Кэмпбелл заверил, что США "по-прежнему привержены политике "одного Китая"..., выступают против одностороннего изменения статус-кво какой-либо из сторон, а также не поддерживают независимость Тайваня". "Мы ожидаем, что разногласия в Тайваньском проливе будут урегулированы мирным путем", - подытожил американский чиновник.
По его словам, США в ближайшие недели и месяцы планируют шаги по сохранению стабильности в АТР. "Мы продолжим предпринимать спокойные и решительные шаги для поддержания мира и стабильности (в регионе) перед лицом продолжающихся попыток Пекина их подорвать, а также для оказания поддержки Тайваню в соответствии с нашей давней политикой. Эти шаги в целом ряде областей будут предприниматься в предстоящие недели и месяцы, так как речь идет о долгосрочной задаче", - сказал он.
По словам сотрудника Белого дома, США продолжат действовать в воздушном и морском пространстве и везде, где позволяет международное право. "Это включает проведение стандартных проходов (кораблей) через Тайваньский пролив и пролетов (самолетов в небе над ним) в предстоящие несколько недель", - добавил Кэмпбелл.
"Действия КНР полностью противоречат целям мира и стабильности. Они являются частью усиленной кампании по оказанию давления на Тайвань, которая не закончилась и, как мы ожидаем, продолжит разворачиваться в ближайшие недели и месяцы. Цель этой кампании ясна: запугать... Тайвань и подорвать его устойчивость", - утверждал представитель Белого дома.
США будут углублять связи с Тайванем, в том числе военные и экономические. "Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках (американского) Закона об отношениях с Тайванем. Это включает поддержание самообороны Тайваня и обеспечение нашего собственного потенциала, позволяющего сопротивляться любому применению силы или иным формам принуждения, которые бы поставили под угрозу безопасность Тайваня, его экономику или общество", - подчеркнул советник американского лидера.
"Мы, - заявил Кэмпбелл, - продолжим в соответствии с политикой "одного Китая" углублять наши связи с Тайванем, в том числе посредством продвижения наших экономических и торговых отношений". "К примеру, мы разрабатываем амбициозную дорожную карту торговых переговоров, которую намерены представить в ближайшие дни", - уточнил сотрудник СНБ.
"И мы добьемся того, чтобы наше (военное) присутствие, размещение сил и средств, а также учения принимали во внимание более провокационное и дестабилизирующее поведение Китая - с прицелом на то, чтобы вести ситуацию в западной части Тихого океана к большей стабильности", - утверждал представитель Белого дома. Он пообещал, не вдаваясь в подробности, что Соединенными Штатами "в предстоящие дни и недели" будут сделаны различные дополнительные шаги "в упомянутых и других сферах".