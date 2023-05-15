Белый дом: Усиление военного сотрудничества между РФ и Ираном представляет угрозу для их соседей

Соединенные Штаты видят больше признаков того, что Россия и Иран расширяют беспрецедентное военное партнерство, которое помогает Москве продолжить войну в Украине, а также создает угрозу соседям Ирана.

Соединенные Штаты видят больше признаков того, что Россия и Иран расширяют беспрецедентное военное партнерство, которое помогает Москве продолжить войну в Украине, а также создает угрозу соседям Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби.

По его словам, в рамках сотрудничества Иран предоставляет России ударные беспилотники: с августа прошлого года не менее 400 единиц.

"Эти развивающиеся отношения позволяют России убивать больше людей в Украине, а Ирану - накапливать свою военную технику и представлять большую угрозу для своих соседей", - сказал Кирби журналистам.

По его словам, беспилотные летательные аппараты - основная военная помощь, которую Иран предоставляет России. Кремль при этом предпочитает покупать передовые типы БПЛА.

Кирби добавил, что в скором времени Соединенные Штаты объявят о дополнительных фактах расширения военного сотрудничества между Россией и Ираном.