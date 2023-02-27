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Белый дом: Украине сейчас нужны танки Leopard, а не Abrams

Белый дом: Украине сейчас нужны танки Leopard, а не Abrams Президент США Джо Байден одобрил поставку основных боевых танков Abrams в Украину только из-за давления со стороны Германии.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 04:16
Белый дом: Украине сейчас нужны танки Leopard, а не Abrams

Президент США Джо Байден одобрил поставку основных боевых танков Abrams в Украину только из-за давления со стороны Германии.

Как передает Report, об этом советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала CNN.

По его словам, первоначально президент решил не отправлять танки после переговоров с военными, которые сказали, что они бесполезны на поле боя в этой битве.

С другой стороны, немецкие танки считались полезными.

"Но немцы сказали президенту, что они не готовы отправить этих леопардов в бой до тех пор, пока президент не согласится отправить и Abrams", - сказал Салливан.

Он отметил, что в интересах единства НАТО и Украины, Байден согласился на долгосрочные поставки танков Abrams.

"Хотя Abrams это не то, что Украине сейчас нужно. Эти Leopard отправляются сейчас, и это пример того, как Джо Байден сплачивает глобальный альянс, чтобы дать Украине то, что ей нужно", - сказал советник.

В интервью Салливан ответил на вопрос, что танки Abrams могут вообще не прибыть в Украину в этом году.

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Версия на азербайджанском языке Ağ ev: Ukraynaya indi “Abrams” yox, “Leopard” lazımdır

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