О нас

Белый дом: Украина может стать членом НАТО в будущем

Белый дом: Украина может стать членом НАТО в будущем Украина может стать членом НАТО в будущем, решение об этом было принято в Бухаресте еще в 2008 году.
Другие страны
12 июня 2023 г. 23:43
Белый дом: Украина может стать членом НАТО в будущем

Украина может стать членом НАТО в будущем, решение об этом было принято в Бухаресте еще в 2008 году.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В Бухаресте (саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году - ред.) была принята декларация, в которой говорится, что Украина в какой-то момент в будущем будет в НАТО. Тут ничего не изменилось", - сказал он в ответ на вопрос, поддерживает ли Вашингтон приглашение Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в июле.

Говоря о перспективах приглашения Киева в НАТО в ближайшие месяцы, Кирби добавил, что США "не занимают какой-либо позиции". "Наша политика относительно членства в НАТО остается неизменной. Мы, разумеется, по-прежнему поддерживаем политику открытых дверей в НАТО. Обсуждения на этот счет должны вестись между 31 страной альянса и присоединяющейся страной", - пояснил представитель Белого дома.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi