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Белый дом: Украина и Тайвань будут темами разговора Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом: Украина и Тайвань будут темами разговора Байдена и Си Цзиньпина Вторжение России в Украину и напряженность вокруг Тайваня станут темами ожидаемого на этой неделе телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином.
Другие страны
27 июля 2022 г. 03:11
Белый дом: Украина и Тайвань будут темами разговора Байдена и Си Цзиньпина

Вторжение России в Украину и напряженность вокруг Тайваня станут темами ожидаемого на этой неделе телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил главный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ожидается, что управление экономической конкуренцией между двумя странами также будет затронуто в телефонном разговоре.

"Все, от напряженности вокруг Тайваня до войны в Украине, а также того, как нам лучше справляться с конкуренцией между нашими двумя странами, особенно в экономической сфере", - сказал Кирби.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: Baydenlə Si Szinpin arasında danışıq mövzusu Ukrayna və Tayvan olacaq

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