Белый дом: Украина гарантировала неприменение кассетных бомб на территории РФ

Киев предоставил Вашингтону гарантии неприменения американских кассетных боеприпасов на территории России.

Киев предоставил Вашингтону гарантии неприменения американских кассетных боеприпасов на территории России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом утверждает администрация США.

Выступая на брифинге, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что использование таких американских боеприпасов украинской стороной будет ограничено несколькими условиями. "Одно из них - это то, что они ВСУ не будут применять их кассетные боеприпасы на российской территории, они будут применять их только на собственной территории, на которой у них будет мощный стимул ограничивать последствия для мирного населения, поскольку под угрозой будут находиться украинские граждане", - сказал советник американского лидера.