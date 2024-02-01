Белый дом: Удар по базе США в Иордании нанесло "Исламское сопротивление Ирака"

Разведка США пришла к выводу, что недавний удар по американским войскам в Иордании нанесла сеть "Исламское сопротивление Ирака".
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"Мы считаем, что нападение в Иордании было спланировано, обеспечено ресурсами и проведено зонтичной группировкой под названием "Исламское сопротивление Ирака", в которую входит ряд группировок, включая "Катаиб Хезболлах", - сказал он.
Напомним, что в результате атаки беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией погибли трое, пострадали 34 человека.