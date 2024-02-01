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Белый дом: Удар по базе США в Иордании нанесло "Исламское сопротивление Ирака"

Белый дом: Удар по базе США в Иордании нанесло "Исламское сопротивление Ирака" Разведка США пришла к выводу, что недавний удар по американским войскам в Иордании нанесла сеть "Исламское сопротивление Ирака".
Другие страны
1 февраля 2024 г. 00:45
Белый дом: Удар по базе США в Иордании нанесло Исламское сопротивление Ирака

Разведка США пришла к выводу, что недавний удар по американским войскам в Иордании нанесла сеть "Исламское сопротивление Ирака".

Как передает Report, об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы считаем, что нападение в Иордании было спланировано, обеспечено ресурсами и проведено зонтичной группировкой под названием "Исламское сопротивление Ирака", в которую входит ряд группировок, включая "Катаиб Хезболлах", - сказал он.

Напомним, что в результате атаки беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией погибли трое, пострадали 34 человека.

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