Белый дом: Удар по базе США в Иордании нанесло "Исламское сопротивление Ирака"

Разведка США пришла к выводу, что недавний удар по американским войскам в Иордании нанесла сеть "Исламское сопротивление Ирака".

Разведка США пришла к выводу, что недавний удар по американским войскам в Иордании нанесла сеть "Исламское сопротивление Ирака".

Как передает Report , об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы считаем, что нападение в Иордании было спланировано, обеспечено ресурсами и проведено зонтичной группировкой под названием "Исламское сопротивление Ирака", в которую входит ряд группировок, включая "Катаиб Хезболлах", - сказал он.

Напомним, что в результате атаки беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией погибли трое, пострадали 34 человека.