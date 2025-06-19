Белый дом: Трамп в течение двух недель решит, будут ли США наносить удары по Ирану

Американский президент Дональд Трамп считает, что есть шансы на дипломатическое взаимодействие с Тегераном по его ядерной программе, и в течение двух недель решит, будут ли США наносить удары по Ирану.

Американский президент Дональд Трамп считает, что есть шансы на дипломатическое взаимодействие с Тегераном по его ядерной программе, и в течение двух недель решит, будут ли США наносить удары по Ирану.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могу состояться в ближайшем будущем или не состояться, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель", - зачитала она заявление главы вашингтонской администрации.

Ливитт, говоря о возможности нанесения США ударов по Ирану, добавила, что Трамп примет решение в течение двух недель.

Трамп ранее не исключил возможности нанесения ударов по Ирану. Как сообщил 17 июня портал Axios со ссылкой на источники, глава вашингтонской администрации рассматривает возможность присоединения США к военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов американскими силами по ядерным объектам исламской республики.