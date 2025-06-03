Белый дом: Трамп сохраняет возможность ужесточения санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп по-прежнему позитивно настроен относительно прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему позитивно настроен относительно прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я говорила с ним об этом (о конфликте - ред.) только сегодня утром. Он по-прежнему позитивен в отношении прогресса, который мы видим. Как вы знаете, вчера в Стамбуле Россия и Украина провели прямые переговоры. Это произошло при поддержке президента (Трампа), когда он разговаривал с лидерами обеих стран по телефону всего пару недель назад", - указала пресс-секретарь.

"И я хотела бы напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца. В прошлом году в это время было невозможно представить, чтобы Россия и Украина вели прямые переговоры, и только благодаря настойчивости и решительности президента (Трампа) добиться прекращения этой войны эти страны встретились вчера", - заявила она.

Ливитт также спросили, поддерживает ли Трамп законопроект об ужесточении санкций в отношении России, подготовленный в Сенате Конгресса США. "Он предусмотрительно держит этот инструмент в своем арсенале на случай необходимости", - сказала она.