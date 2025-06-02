Белый дом: Трамп сохраняет готовность к встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп открыт для возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Президент США Дональд Трамп открыт для возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Как передает Report, об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент (США) заявил, что открыт для этого, если до этого дойдет, - сказала представитель американского лидера, отвечая на вопрос о том, готов ли Трамп к трехсторонним переговорам с Путиным и Зеленским в Турции. - Однако он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол (переговоров)".

"И мы сегодня видели, как они это сделали по призыву президента Трампа", - сказала Ливитт.

Она отказалась давать оценку нынешнему раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщив, что позднее это сделает Трамп.