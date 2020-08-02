Белый Дом: Трамп не рассматривал возможность отсрочки выборов

Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки всеобщих выборов.

Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки всеобщих выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

"Он (Президент Дональд Трамп) не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов", - сказал Медоуз. "Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их", - добавил он.

"Все, о чем идет речь, сводится лишь к одному - всеобщее голосование по почте. Это плохая идея для страны", - убежден представитель Белого дома. По его мнению, именно в случае проведения выборов в таком формате, против чего и выступает Трамп, произойдет задержка, поскольку власти просто "не готовы к тому, чтобы справиться с этим (обработкой поступивших таким образом бюллетеней - ред)".

"Мы должны убедиться в том, что бюллетень кладет в избирательную урну сам человек и кто-то третий не сможет провести махинации", - отметил также Медоуз. По этой причине, по его словам, Трамп поступил ответственно, обратив внимание на проблемы с таким видом голосования.