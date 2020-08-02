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Белый Дом: Трамп не рассматривал возможность отсрочки выборов

Белый Дом: Трамп не рассматривал возможность отсрочки выборов Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки всеобщих выборов.
Другие страны
2 августа 2020 г. 20:00
Белый Дом: Трамп не рассматривал возможность отсрочки выборов

Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки всеобщих выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

"Он (Президент Дональд Трамп) не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов", - сказал Медоуз. "Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их", - добавил он.

"Все, о чем идет речь, сводится лишь к одному - всеобщее голосование по почте. Это плохая идея для страны", - убежден представитель Белого дома. По его мнению, именно в случае проведения выборов в таком формате, против чего и выступает Трамп, произойдет задержка, поскольку власти просто "не готовы к тому, чтобы справиться с этим (обработкой поступивших таким образом бюллетеней - ред)".

"Мы должны убедиться в том, что бюллетень кладет в избирательную урну сам человек и кто-то третий не сможет провести махинации", - отметил также Медоуз. По этой причине, по его словам, Трамп поступил ответственно, обратив внимание на проблемы с таким видом голосования.

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