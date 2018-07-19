Белый дом: Трамп не примет предложение Путина о допросе бывших американских дипломатов

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не примет предложение российского лидера Владимира Путина о возможности допроса ряда американских граждан, которые замешаны в противоправной деятельности в России, однако рассчитывает на то, что 12 россиян, обвиненных заочно в причастности к вмешательству в выборы, смогут прибыть в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Это предложение, которое было искренне сделано президентом Путиным, однако президент Трамп отклоняет его. Мы надеемся, что президент Путин позволит 12 обвиненным россиянам прибыть в Соединенные Штаты, чтобы доказать их вину или невиновность", - говорится в документе.

Прежде Белый дом заявил, что рассматривает возможность допроса российскими следователями американских граждан, которые, по мнению России, замешаны в противоправной деятельности в РФ. В частности, начальник управления генеральной прокуратуры России Александр Куренной ранее проинформировал, что российская сторона хотела бы допросить бывшего посла США в РФ Майкла Макфола и главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который уже заочно осужден в России.