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    Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал соответствующий приказ Пентагону.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в пятницу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

    "Президент не принял решение о сокращении военного присутствия США в Афганистане и он не поручал министерству обороны США начинать вывод личного состава из Афганистана", - заявил он агентству Bloomberg.

    Ранее стало известно, что США намерены прекратить помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору.

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