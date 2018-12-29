Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал соответствующий приказ Пентагону.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в пятницу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

"Президент не принял решение о сокращении военного присутствия США в Афганистане и он не поручал министерству обороны США начинать вывод личного состава из Афганистана", - заявил он агентству Bloomberg.

Ранее стало известно, что США намерены прекратить помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору.