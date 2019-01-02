Белый дом: Трамп намерен завершить шатдаун

Баку. 2 января REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп стремится к достижению соглашения с Конгрессом, которое предусматривало бы одновременно возобновление работы федерального правительства и выделение денег на строительство заграждения на южной границе США. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Президент пригласил 2 января лидеров республиканцев и демократов Конгресса в Белый дом на брифинг по охране границ, который проведут представители министерства внутренней безопасности высокого ранга", - заявила она.

По словам Сандерс, план, который представила лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, "не позволит возобновить работу правительства, поскольку он не способен обеспечить охрану границы". Пресс-секретарь Белого дома обвинила демократов в том, что они отказываются идти на компромисс.

Напомним, что ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет.

Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами.

Ожидается, что конгресс США вернется к рассмотрению бюджета 3 января.