Белый дом: Трамп и Ким Чен Ын подпишут совместное соглашение

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын намерены совместно подписать в четверг в рамках саммита в Ханое некое соглашение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду Белый дом.

Согласно обнародованному им рабочему графику Трампа на 28 февраля, американский и северокорейский лидеры собираются в этот день в 14:05 по местному времени "принять участие в церемонии подписания совместного соглашения". О каком именно документе идет речь, Белый дом не уточняет.

Также отмечается, что президент США Дональд Трамп будет в четверг в течение 45 минут общаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном один на один во время саммита в Ханое.