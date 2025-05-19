Белый дом: Трамп хочет прекращения огня и урегулирования в Украине

Президент США Дональд Трамп выступает как за режим прекращения огня, так и за мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп выступает как за режим прекращения огня, так и за мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он (Трамп - ред.) ясно давал понять на протяжении конфликта, что он ему достается в наследство от (экс-президента США) Джо Байдена. Не забывайте, что эта война началась из-за некомпетентности и слабости предыдущей администрации, и президент Трамп прилагает все усилия, чтобы это исправить. Он дал понять обеим сторонам, что хочет как можно скорее добиться и мирного урегулирования, и прекращения огня", - сказала она.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что 19 мая в 10:00 (18:00 по Баку) у него будет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем президент США назвал украинское урегулирование и торговлю. Глава вашингтонской администрации добавил, что после беседы с российским президентом он поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта.