Белый дом: Страны G7 12 июля объявят о гарантиях безопасности для Украины

Страны "Группы семи" предоставят гарантии безопасности для Украины в среду по завершении саммита НАТО.

Страны "Группы семи" предоставят гарантии безопасности для Украины в среду по завершении саммита НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге для журналистов заявила старший директор по Европе Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоат.

Президент [США Джо] Байден и лидеры стран G7 выступят с крупным заявлением совместно с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. <...> США вместе с другими лидерами G7 объявят о намерении помочь Украине построить вооруженные силы, чтобы защитить себя и сдерживать будущие атаки", - сказала она.

Слоат отметила, что представленная декларация будет включать положения о переговорах партнеров Украины с официальным Киевом, направленных на обеспечение двусторонних гарантий безопасности в долгосрочной перспективе. "Многосторонняя декларация пошлет России четкий сигнал о том, что время не на ее стороне", - утверждает представитель Белого дома.