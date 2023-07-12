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Белый дом: Страны G7 12 июля объявят о гарантиях безопасности для Украины

Белый дом: Страны G7 12 июля объявят о гарантиях безопасности для Украины Страны "Группы семи" предоставят гарантии безопасности для Украины в среду по завершении саммита НАТО.
Другие страны
12 июля 2023 г. 11:17
Белый дом: Страны G7 12 июля объявят о гарантиях безопасности для Украины

Страны "Группы семи" предоставят гарантии безопасности для Украины в среду по завершении саммита НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге для журналистов заявила старший директор по Европе Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоат.

Президент [США Джо] Байден и лидеры стран G7 выступят с крупным заявлением совместно с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. <...> США вместе с другими лидерами G7 объявят о намерении помочь Украине построить вооруженные силы, чтобы защитить себя и сдерживать будущие атаки", - сказала она.

Слоат отметила, что представленная декларация будет включать положения о переговорах партнеров Украины с официальным Киевом, направленных на обеспечение двусторонних гарантий безопасности в долгосрочной перспективе. "Многосторонняя декларация пошлет России четкий сигнал о том, что время не на ее стороне", - утверждает представитель Белого дома.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: “G7 ölkələri bu gün Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini elan edəcək”

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