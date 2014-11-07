Белый дом: США не собираются сотрудничать с Ираном для борьбы с ИГ

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ США не собираются вести военное сотрудничество с Ираном и обмениваться с ним данными разведки в целях борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

По его словам, "США поддерживают контакты с Ираном в контексте переговоров группы "пять плюс один", направленных на то, чтобы снять обеспокоенность международного сообщества по поводу ядерной программы Тегерана".

Параллельно Вашингтон с рядом стран-партнеров ведет борьбу с группировкой ИГ, напомнил официальный представитель американского лидера. Тем не менее, "Соединенные Штаты не будут сотрудничать в военном плане с Ираном в этих усилиях, мы не будем делиться с ними разведывательной информацией", - подчеркнул Эрнест.