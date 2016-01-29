Белый дом: США выступают за дипломатическое урегулирование ситуации в Ливии

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ США выступают за дипломатическое урегулирование сложившегося кризиса в Ливии. Об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Наша стратегия в Ливии согласуется с теми действиями, которые мы совершали и в других местах, и предусматривает решительную поддержку продолжающихся дипломатических усилий по урегулированию политической ситуации", - отметил он.

По словам пресс-секретаря, Вашингтон обеспокоен уровнем безопасности в Ливии и "осознает опасность, которую представляют" находящиеся там боевики террористической группировки "ИГИЛ. "Мы собираемся противостоять ИГИЛ и продолжать бороться с ним теми же методами, что и на протяжении последних месяцев", - указал он.

В четверг президент США Барак Обама на встрече с членами Совета национальной безопасности (СНБ) дал поручение продолжить оказывать поддержку контртеррористическим действиям в Ливии, направленным против группировки ИГИЛ.