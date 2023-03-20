Белый дом: США считают в данный момент неприемлемым перемирие в Украине

США считают в данный момент перемирие в Украине неприемлемым.

США считают в данный момент перемирие в Украине неприемлемым.

Как передает Report , об этом телеканалу Fox News заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Соединенные Штаты считают недопустимыми призывы к перемирию по итогам предстоящей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве.

"Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно", — сказал он.

Кирби добавил, что встреча президента США Джозефа Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в свое время.