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Белый дом: США считают в данный момент неприемлемым перемирие в Украине

Белый дом: США считают в данный момент неприемлемым перемирие в Украине США считают в данный момент перемирие в Украине неприемлемым.
Другие страны
20 марта 2023 г. 05:51
Белый дом: США считают в данный момент неприемлемым перемирие в Украине

США считают в данный момент перемирие в Украине неприемлемым.

Как передает Report, об этом телеканалу Fox News заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Соединенные Штаты считают недопустимыми призывы к перемирию по итогам предстоящей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве.

"Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно", — сказал он.

Кирби добавил, что встреча президента США Джозефа Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в свое время.

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