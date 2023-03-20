Белый дом: США считают в данный момент неприемлемым перемирие в Украине

США считают в данный момент перемирие в Украине неприемлемым.
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По его словам, Соединенные Штаты считают недопустимыми призывы к перемирию по итогам предстоящей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве.
"Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно", — сказал он.
Кирби добавил, что встреча президента США Джозефа Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в свое время.