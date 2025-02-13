Белый дом: США считают РФ конкурентом и противником

Соединенные Штаты воспринимают Россию как конкурента и, временами, противника, но при этом не исключают различного двустороннего сотрудничества.
Как передает
Ее попросили уточнить, как нынешний глава администрации США Дональд Трамп относится к России и ее президенту Владимиру Путину - как к "союзнику, партнеру, конкуренту или противнику".
"Считаю, что эта страна рассматривает Путина и Россию как огромного конкурента в регионе, а временами - и как противника. Однако, как уже тоже заявлял президент Трамп, он получает удовольствие от наличия у него хороших дипломатических отношений с лидерами во всем мире, поиску общего знаменателя. Но и от привлечения внимания к тем случаям, когда они не правы, лидерства с позиции "мир посредством силы", - ответила официальный представитель Белого дома.
Напомним, что ранее лидеры РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены украинское урегулирование, договоренности по обмену заключенными, двустороннее сотрудничество Москвы и Вашингтона, ситуация на Ближнем Востоке, а также иранская ядерная программа.