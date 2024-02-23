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Белый дом: США расширяют санкционный список в отношении России

Белый дом: США расширяют санкционный список в отношении России США расширяют санкционный список в отношении России, которые включают более чем 500 ограничительных мер.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 15:18
Белый дом: США расширяют санкционный список в отношении России

США расширяют санкционный список в отношении России, которые включают более чем 500 ограничительных мер.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Белом доме со слов президента США Джо Байдена.

"Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за <...> войну в Украине и за смерть Алексея Навального. Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также против финансового сектора России, оборонно-промышленной базы, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций", - приводятся в сообщении слова Байдена.

В рамках новых санкций США "предпримут действия для снижения доходов РФ от энергоресурсов".

Кроме того, вводятся экспортные ограничения в отношении порядка 100 компаний за поддержку РФ.

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Версия на английском языке White House: US expands sanctions list against Russia
Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları təsdiqləyib

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