Белый дом: США продолжат действия против Ирана после расширения санкций

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ США продолжат действия против Ирана после расширения санкций.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Мы предприняли сегодняшние действия после внимательного изучения и продолжим отвечать (Ирану — ред.) подходящими действиями", — сказал Спайсер.

Он признал, что санкции готовились заранее.

"Подобные санкции не происходят быстро, но я думаю, что время было подобрано явно в качестве реакции на то, что мы видели в последние пару дней. Мы знали, что у нас были подобные доступные нам варианты, потому что их уже разработали в процессе… Они были подготовлены", — сказал Спайсер.

Расширение санкций США против Ирана связано с программой создания баллистических ракет и поддержкой ливанской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической, сообщило в пятницу министерство финансов США.

Санкции включают 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ.