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    Белый дом: США продолжат действия против Ирана после расширения санкций

    Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ США продолжат действия против Ирана после расширения санкций.

    Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

    "Мы предприняли сегодняшние действия после внимательного изучения и продолжим отвечать (Ирану — ред.) подходящими действиями", — сказал Спайсер.

    Он признал, что санкции готовились заранее.

    "Подобные санкции не происходят быстро, но я думаю, что время было подобрано явно в качестве реакции на то, что мы видели в последние пару дней. Мы знали, что у нас были подобные доступные нам варианты, потому что их уже разработали в процессе… Они были подготовлены", — сказал Спайсер.

    Расширение санкций США против Ирана связано с программой создания баллистических ракет и поддержкой ливанской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической, сообщило в пятницу министерство финансов США.

    Санкции включают 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ.

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