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Белый дом: США предлагают Ким Чен Ыну провести встречу без предварительных условий

Белый дом: США предлагают Ким Чен Ыну провести встречу без предварительных условий Администрация Соединенных Штатов продолжает предлагать лидеру КНДР Ким Чен Ыну и его представителям провести без предварительных условий встречу по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, но Пхеньян не проявляет к этому интереса.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 23:58
Белый дом: США предлагают Ким Чен Ыну провести встречу без предварительных условий

Администрация Соединенных Штатов продолжает предлагать лидеру КНДР Ким Чен Ыну и его представителям провести без предварительных условий встречу по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, но Пхеньян не проявляет к этому интереса.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США должны относиться к провокациям КНДР с ракетными пусками серьезно.

"Именно поэтому мы продолжаем повторять наше предложение встретиться с Ким Чен Ыном и представителями его правительства без предварительных условий, чтобы попытаться обсудить дипломатический путь к денуклеаризации полуострова", - подчеркнул Д.Кирби.

Однако, по его словам, американская сторона не видит признаков того, что руководство КНДР заинтересовано в этих встречах.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: ABŞ Kim Çen Ina ilkin şərt olmadan görüşməyi təklif edir

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