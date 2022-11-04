Белый дом: США предлагают Ким Чен Ыну провести встречу без предварительных условий

Администрация Соединенных Штатов продолжает предлагать лидеру КНДР Ким Чен Ыну и его представителям провести без предварительных условий встречу по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, но Пхеньян не проявляет к этому интереса.
Как передает
По его словам, США должны относиться к провокациям КНДР с ракетными пусками серьезно.
"Именно поэтому мы продолжаем повторять наше предложение встретиться с Ким Чен Ыном и представителями его правительства без предварительных условий, чтобы попытаться обсудить дипломатический путь к денуклеаризации полуострова", - подчеркнул Д.Кирби.
Однако, по его словам, американская сторона не видит признаков того, что руководство КНДР заинтересовано в этих встречах.