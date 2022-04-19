Белый дом: США поставят Украине больше боеприпасов в рамках военной помощи

Соединенные Штаты будут поставлять украинским вооруженным силам больше боеприпасов в рамках продолжающейся военной помощи.

Соединенные Штаты будут поставлять украинским вооруженным силам больше боеприпасов в рамках продолжающейся военной помощи.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов на борту самолета американского президента, направляющегося в штат Нью-Гэмпшир.

Ее спросили, обсуждал ли во вторник глава вашингтонской администрации Джо Байден с лидерами стран-союзниц обеспокоенность Пентагона в связи с небольшим запасом боеприпасов на украинских складах. "Могу проверить это и узнать, было ли что-то конкретное по боеприпасам. Безусловно, мы будем продолжать поставлять им больше боеприпасов, как и оказывать больше военной помощи. Очевидно, что мы можем предоставить больше средств из утвержденного пакета военной помощи. Конкретные детали этого вопроса прорабатываются с Минобороны и нашей командой по национальной безопасности. Это включает боеприпасы и, как я ожидаю, будет включать разнообразные виды вооружений", - ответила Псаки.