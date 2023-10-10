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Белый дом: США пока не планируют отправлять войска в Израиль

Белый дом: США пока не планируют отправлять войска в Израиль "США пока не намерены направлять военных в Израиль, будут руководствоваться интересами нацбезопасности".
Другие страны
10 октября 2023 г. 03:45
Белый дом: США пока не планируют отправлять войска в Израиль

"США пока не намерены направлять военных в Израиль, будут руководствоваться интересами нацбезопасности".

Как передает Report, об этом заявил в эфире телекомпании CBS координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы всегда будет делать то, что нужно для защиты наших интересов в сфере национальной безопасности и выполнения наших обязательств в сфере безопасности по всему миру, включая этот регион, именно по этой причине мы направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря", - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. "У нас пока нет планов размещать войска в Израиле, но, повторюсь, мы всегда будем руководствоваться нашими интересами", - подчеркнул он.

Кирби также сообщил, что администрация президента США Джо Байдена пока не планирует запрашивать у законодателей в американском Конгрессе разрешение на применение вооруженных сил на Ближнем Востоке.

"Мне не известно, чтобы какой-либо подобный запрос был на рассмотрении", - отметил Кирби, отвечая на вопрос о том, планирует ли администрация Байдена обратиться в Конгресс с просьбой одобрить применение вооруженных сил на Ближнем Востоке.

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