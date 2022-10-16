Белый дом: США поддерживают протесты в Иране

Соединенные Штаты предпринимают ряд "агрессивных шагов", направленных на поддержку протестующих в Иране.
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"Мы предпринимаем ряд агрессивных шагов, нацеленных на поддержку протестующих в Иране. Прежде всего, мы стремимся привлечь к ответственности жестоких должностных лиц иранского правительства, которые применяют репрессии в отношении протестующих, организовывают их избиения и убийства", — заявил Салливан.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что протесты в Иране будут продолжаться в течение долгого времени, американская администрация выступает против применения насилия в отношении их участников.