Белый дом: США поддерживают протесты в Иране

Соединенные Штаты предпринимают ряд "агрессивных шагов", направленных на поддержку протестующих в Иране.

Соединенные Штаты предпринимают ряд "агрессивных шагов", направленных на поддержку протестующих в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN, об этом заявил помощник президента СЩА по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы предпринимаем ряд агрессивных шагов, нацеленных на поддержку протестующих в Иране. Прежде всего, мы стремимся привлечь к ответственности жестоких должностных лиц иранского правительства, которые применяют репрессии в отношении протестующих, организовывают их избиения и убийства", — заявил Салливан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что протесты в Иране будут продолжаться в течение долгого времени, американская администрация выступает против применения насилия в отношении их участников.