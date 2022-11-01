Белый дом: США по-прежнему не желают конфликта с Россией из-за Украины

Вашингтон по-прежнему не желает конфликта с РФ из-за Украины и не диктует народу России, кто должен быть в его руководстве.
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"Мы не стремимся к конфликту с Россией. Народу России самому решать, кто должен быть в его руководстве", - утверждал он.
Кирби добавил, что администрация Соединенных Штатов стремится к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине.