Белый дом: США передали Украине все необходимое для проведения контрнаступления

США обеспечили Украину всеми необходимыми средствами для проведения предполагаемого контрнаступления в ближайшие недели и месяцы․

США обеспечили Украину всеми необходимыми средствами для проведения предполагаемого контрнаступления в ближайшие недели и месяцы․

Как передает Report, об этом в беседе с телеканалом CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У Украины есть все необходимое для того, чтобы проводить контрнаступление в ближайшие недели и месяцы", - сказал он.

При этом Кирби дал понять, что не стал бы раскрывать сроки начала этого наступления, даже если бы располагал информацией о них, поскольку считает объявления такого рода прерогативой президента Украины Владимира Зеленского.