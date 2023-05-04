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Белый дом: США передали Украине все необходимое для проведения контрнаступления

Белый дом: США передали Украине все необходимое для проведения контрнаступления США обеспечили Украину всеми необходимыми средствами для проведения предполагаемого контрнаступления в ближайшие недели и месяцы․
Другие страны
4 мая 2023 г. 16:50
Белый дом: США передали Украине все необходимое для проведения контрнаступления

США обеспечили Украину всеми необходимыми средствами для проведения предполагаемого контрнаступления в ближайшие недели и месяцы․

Как передает Report, об этом в беседе с телеканалом CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У Украины есть все необходимое для того, чтобы проводить контрнаступление в ближайшие недели и месяцы", - сказал он.

При этом Кирби дал понять, что не стал бы раскрывать сроки начала этого наступления, даже если бы располагал информацией о них, поскольку считает объявления такого рода прерогативой президента Украины Владимира Зеленского.

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