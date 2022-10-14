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Белый дом: США ожидают, что Россия вскоре проведет учения стратегических сил

Белый дом: США ожидают, что Россия вскоре проведет учения стратегических сил США ожидают, что Россия вскоре проведет собственные ежегодные учения стратегических сил сдерживания.
Другие страны
14 октября 2022 г. 05:41
Белый дом: США ожидают, что Россия вскоре проведет учения стратегических сил

США ожидают, что Россия вскоре проведет собственные ежегодные учения стратегических сил сдерживания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в ходе онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы ожидаем, что Россия проведет свои ежегодные стратегические ядерные учения, которые также проходят каждый год. Мы ожидаем, что они займут несколько дней. Они будут включать действия, которые проводятся обычно, в том числе запуски ракет, размещение стратегических средств", - сказал он.

"Мы знаем, что учения российских стратегических подразделений обычно проходят в это время года, это рутина. Очевидно, что мы будем внимательно за ними следить", - сказал он.

Как заявил ранее во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО намерена провести давно запланированные учения по "ядерному сдерживанию" и не считает, что их стоило бы отменить из-за конфликта в Украине. Он отметил, что ежегодные учения Steadfast Noon ("Стойкий полдень") пройдут на следующей неделе.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: Rusiya tezliklə nüvə təlimləri keçirəcək

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