Белый дом: США отмечают возобновление поставок гуманитарной помощи на север Газы

США отмечают возобновление отправки гуманитарных грузов в северные районы сектора Газа.
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"Мы отмечаем возобновление на этой неделе поставок на север Газы, в том числе со стороны Иордании", - подчеркнул он. Саветт уточнил, что "на фоне неприемлемого замедления в поставках после 1 октября на текущей неделе в северные районы сектора Газа помощь доставили 129 грузовиков". "В ближайшие недели это число должно возрасти, мы благодарим Иорданию за лидерство в организации поставок", - добавил он.