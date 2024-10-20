Белый дом: США отмечают возобновление поставок гуманитарной помощи на север Газы

США отмечают возобновление отправки гуманитарных грузов в северные районы сектора Газа.

США отмечают возобновление отправки гуманитарных грузов в северные районы сектора Газа.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта, которое он разместил в соцсети "X".

"Мы отмечаем возобновление на этой неделе поставок на север Газы, в том числе со стороны Иордании", - подчеркнул он. Саветт уточнил, что "на фоне неприемлемого замедления в поставках после 1 октября на текущей неделе в северные районы сектора Газа помощь доставили 129 грузовиков". "В ближайшие недели это число должно возрасти, мы благодарим Иорданию за лидерство в организации поставок", - добавил он.