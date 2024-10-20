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Белый дом: США отмечают возобновление поставок гуманитарной помощи на север Газы

Белый дом: США отмечают возобновление поставок гуманитарной помощи на север Газы США отмечают возобновление отправки гуманитарных грузов в северные районы сектора Газа.
Другие страны
20 октября 2024 г. 09:27
Белый дом: США отмечают возобновление поставок гуманитарной помощи на север Газы

США отмечают возобновление отправки гуманитарных грузов в северные районы сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта, которое он разместил в соцсети "X".

"Мы отмечаем возобновление на этой неделе поставок на север Газы, в том числе со стороны Иордании", - подчеркнул он. Саветт уточнил, что "на фоне неприемлемого замедления в поставках после 1 октября на текущей неделе в северные районы сектора Газа помощь доставили 129 грузовиков". "В ближайшие недели это число должно возрасти, мы благодарим Иорданию за лидерство в организации поставок", - добавил он.

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