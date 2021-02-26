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Белый дом: США открыты для контактов с Ираном

Белый дом: США открыты для контактов с Ираном Соединенные Штаты открыты для дипломатических контактов с Ираном, но не намерены ослаблять односторонние санкции, введенные против Тегерана.
Другие страны
26 февраля 2021 г. 23:48
Белый дом: США открыты для контактов с Ираном

Соединенные Штаты открыты для дипломатических контактов с Ираном, но не намерены ослаблять односторонние санкции, введенные против Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, которые вместе с президентом Джо Байденом на борту номер один летят в штат Техас.

Аудиозапись ее выступления распространил пресс-пул Белого дома.

"Соединенные Штаты открыты для дипломатических контактов и готовы сесть за стол переговоров и провести консультации с нашими партнерами (в формате) "пять плюс один" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия – ред.), а также с Ираном. Мы не собираемся предпринимать шагов по ослаблению санкций (в отношении Ирана)", - отметила пресс-секретарь.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İrana qarşı sanksiyaları yumşaltmayacaq

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