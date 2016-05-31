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    ​Белый дом: США осуждают последние ракетные испытания КНДР

    Такие действия являются нарушением резолюций СБ ООН

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ США осуждают запуск ракеты, который в конце прошлой недели произвела КНДР.

    Как передает Report, об этом во вторник на регулярном брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

    "Соединенные Штаты решительно осуждают проводимые Северной Кореей ракетные испытания", - сказал он, отметив, что такие действия являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

    По словам Эрнеста, стремление КНДР разрабатывать ракеты и ядерное оружие "представляет собой значительную угрозу для США, наших союзников и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

    Эрнест также отметил, что международное сообщество призывает Пхеньян "отказаться от таких шагов и выполнить свои международные обязательства".

    Представитель американской администрации также добавил, что президент США Барак Обама обсуждал этот вопрос с партнерами во время своей недавней поездки в Азию.

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