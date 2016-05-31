​Белый дом: США осуждают последние ракетные испытания КНДР

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ США осуждают запуск ракеты, который в конце прошлой недели произвела КНДР.

Как передает Report, об этом во вторник на регулярном брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"Соединенные Штаты решительно осуждают проводимые Северной Кореей ракетные испытания", - сказал он, отметив, что такие действия являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

По словам Эрнеста, стремление КНДР разрабатывать ракеты и ядерное оружие "представляет собой значительную угрозу для США, наших союзников и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Эрнест также отметил, что международное сообщество призывает Пхеньян "отказаться от таких шагов и выполнить свои международные обязательства".

Представитель американской администрации также добавил, что президент США Барак Обама обсуждал этот вопрос с партнерами во время своей недавней поездки в Азию.