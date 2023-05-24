Белый дом: США никогда не окажутся в состоянии дефолта

США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на отсутствие договоренности с конгрессом по потолку госдолга.

США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на отсутствие договоренности с конгрессом по потолку госдолга.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы платим по счетам, у нас никогда в истории не было дефолта и никогда не будет", - сообщила она журналистам во вторник, комментируя отсутствие договоренностей и разногласия между президентом США Джо Байденом и спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти по повышению потолка госдолга.

Ранее во вторник Маккарти заявил, что только Байден ответственен за ситуацию, когда дефолт в стране может наступить в считанные дни. Он подчеркнул, что до предполагаемой даты, когда США не смогут платить по долгам без решения об увеличении предела заимствований, остается 9 дней.