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Белый дом: США никогда не окажутся в состоянии дефолта

Белый дом: США никогда не окажутся в состоянии дефолта США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на отсутствие договоренности с конгрессом по потолку госдолга.
Другие страны
24 мая 2023 г. 07:22
Белый дом: США никогда не окажутся в состоянии дефолта

США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на отсутствие договоренности с конгрессом по потолку госдолга.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы платим по счетам, у нас никогда в истории не было дефолта и никогда не будет", - сообщила она журналистам во вторник, комментируя отсутствие договоренностей и разногласия между президентом США Джо Байденом и спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти по повышению потолка госдолга.

Ранее во вторник Маккарти заявил, что только Байден ответственен за ситуацию, когда дефолт в стране может наступить в считанные дни. Он подчеркнул, что до предполагаемой даты, когда США не смогут платить по долгам без решения об увеличении предела заимствований, остается 9 дней.

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Версия на азербайджанском языке Ağ ev: ABŞ heç vaxt defolt vəziyyətində olmayacaq

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