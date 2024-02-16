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Белый дом: США не поддерживают политику изоляции страны

Белый дом: США не поддерживают политику изоляции страны Администрация президента США Джо Байдена не поддерживает звучащие внутри страны призывы к изоляции Соединенных Штатов от мировых процессов, а также отказа от обязательств перед своими союзниками.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 20:27
Белый дом: США не поддерживают политику изоляции страны

Администрация президента США Джо Байдена не поддерживает звучащие внутри страны призывы к изоляции Соединенных Штатов от мировых процессов, а также отказа от обязательств перед своими союзниками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я уверена, что исполнение нашей давней роли глобального лидера отвечает фундаментальным интересам американского народа", - сказала она, добавив, что администрация Байдена за последние три года это уже продемонстрировала.

По ее утверждению, именно такой подход "делает Америку сильной и обеспечивает безопасность американцев".

"Однако в США есть и те, кто с этим не согласен. Они предполагают, что в интересах американского народа изолировать себя от мира, игнорировать договоренности между странами, поддерживать диктаторов, применять репрессивную тактику и отказываться от обязательств перед нашими союзниками, - заявила Харрис. - Такое мировоззрение опасно, приводит к дестабилизации и точно недальновидно".

По ее словам, такая позиция политических оппонентов Байдена приведет к ослаблению США, поэтому президент ее отвергает.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: “ABŞ ölkəni təcrid etmək siyasətini dəstəkləmir”
Версия на английском языке White House: US does not support ideologies of isolationism

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