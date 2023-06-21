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Белый дом: США не обсуждают с Тегераном сделку по иранской ядерной программе

Белый дом: США не обсуждают с Тегераном сделку по иранской ядерной программе Вашингтон не занимается дипломатическим урегулированием ситуации вокруг ядерной программы Ирана и не обсуждает с Тегераном сделку.
Другие страны
21 июня 2023 г. 06:29
Белый дом: США не обсуждают с Тегераном сделку по иранской ядерной программе

Вашингтон не занимается дипломатическим урегулированием ситуации вокруг ядерной программы Ирана и не обсуждает с Тегераном сделку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Ни о какой сделке речи не идет", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о "некой сделке или соглашении" с Тегераном. "Что касается их ядерных амбиций, президент США Джо Байден четко дал понять, что мы не позволим Ирану достичь ядерно-оружейного потенциала. Он предпочел бы, чтобы мы могли добиться такого результата дипломатическими методами. Но в данный момент дипломатия в этом вопросе не рассматривается", - указал сотрудник СНБ.

Он отметил, что сложившаяся ситуация не означает, что Байден отказался от обязательств разрешить проблему дипломатическим путем, если это будет возможно. Тем не менее "президент хочет иметь в своем распоряжении иные варианты, чтобы быть уверенным в том, что исход в виде обладающего ядерным оружием Ирана невозможен", пояснил Кирби.

По его словам, переговоры, которые Вашингтон действительно ведет с Тегераном, касаются не сделки, а задержанных в Иране американских граждан. "Мы говорили и будем говорить с Ираном о задержанных в стране американцах. Делаем и продолжим делать это, потому что президент взял на себя обязательство вернуть домой к семьям несправедливо задержанных американцев. И эти обсуждения продолжаются", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: “ABŞ Tehranla İranın nüvə sazişini müzakirə etmir”

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