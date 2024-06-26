Белый дом: США не намерены вынуждать Украину идти на территориальные уступки РФ

Нынешняя администрация Соединенных Штатов не намерена вынуждать Украину идти на территориальные уступки России.
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"Президент США Джо Байден считает, что любые решения о переговорах, откровенно говоря, должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной. Мы не собираемся принуждать Украину к уступке какой-либо территории", - сказал Кирби.
По его словам, Байден понимает, что чем сильнее позиции Украины на поле боя, тем сильнее они будут за столом переговоров, когда придет время.