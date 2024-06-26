Белый дом: США не намерены вынуждать Украину идти на территориальные уступки РФ

Нынешняя администрация Соединенных Штатов не намерена вынуждать Украину идти на территориальные уступки России.

Нынешняя администрация Соединенных Штатов не намерена вынуждать Украину идти на территориальные уступки России.

Как передает Report , об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент США Джо Байден считает, что любые решения о переговорах, откровенно говоря, должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной. Мы не собираемся принуждать Украину к уступке какой-либо территории", - сказал Кирби.

По его словам, Байден понимает, что чем сильнее позиции Украины на поле боя, тем сильнее они будут за столом переговоров, когда придет время.